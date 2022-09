L'attaccante dellaWomen Cristianaha parlato ai canali ufficiali della Juventus in vista del big match in programma domani contro la. Queste le sue parole:"Una partita particolare, abbiamo fatto un primo tempo positivo, due bellissimi gol, ci siamo difese bene e abbiamo tenuto testa ad una squadra molto valida e forte. Sapevamo la fisicità delle loro attaccanti che poi ci hanno punito nel secondo tempo quindi i primi venti minuti del secondo tempo abbiamo abbassato la concentrazione e questo ti fa capire che adesso il campionato è cresciuto e se prima potevi abbassare le concentrazione ora non puoi. Le squadre sono attrezzate. Questo sarà un grande insegnamento per noi"."È un periodo difficile. Il livello delle partite è molto allo. Lo affrontiamo nella maniera più limitante possibile perché non abbiamo difensori centrali di ruolo pronti a giocare ed è un problema. Il mister in questa settimana e nelle scorse sta adottando nuove soluzioni tattiche e daremo sicuramente il meglio""Quando arrivano ragazze nuove devi capire qualità, caratteristiche e punti di forza per riuscire a lavorare al meglio insieme. Cantore e Beerensteyn sono due giocatrici veloci ed esplosive e rendono più facile il ruolo dell'attaccante centrale perchè sai che se le trovi bene in velocità possono fare male"."Fame. Dobbiamo avere una fame che va oltre ogni cosa. Il format del campionato sarà diverso ma penso che come diciamo sempre il livello cresce e mai come quest'anno le altre squadre si sono rinforzate. Noi dobbiamo usare l'esperienza della prossima stagione. Speriamo di giocare tante partite, il Koge è forte. La chiave dovrà essere la fame perchè come contro l'Inter se non rimani attaccata alla partita rischi di perdere punti più facilmente rispetto agli altri anni".