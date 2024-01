La numero 10 della Juventus Women Cristianaha parlato al sito ufficiale Juventus dopo la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue parole:"Sono molto felice di aver segnato e di essere tornata al gol dopo aver ritrovato anche la maglia da titolare. Sono contenta anche per la squadra perché penso che abbiamo espresso un buon gioco. Siamo riuscite a trovare delle reti davvero belle e soprattutto abbiamo seriamente ipotecato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Ora testa alla prossima sfida, al Sassuolo: una gara molto importante per noi, sappiamo che loro in casa sono forti e quindi da domani pensiamo a quello. Adesso mi godo questo gol e questa maglia da titolare. Sono felicissima per le 200 presenze con la Juventus Women di Arianna Caruso, ormai è una veterana: per la sua età, avere tutte queste partite con la nostra maglia significano davvero tanto. Sono contenta per lei e spero riesca a fare ancora tante presenze in bianconero, condite da trofei e vittorie".