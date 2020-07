Oggi sui social delle giocatrici della Juve Women non c'è allenamento. Oggi c'è spazio solo per momenti di gioia spensierata tra compagne di squadra. E se c'è una bianconera che ha nel dna, oltre il gol, un temperamento frizzante e coinvolgente, quella è Cristiana Girelli. La capocannoniera della Serie A femminile oggi pomeriggio ha fatto una storia su Instagram in cui si cimenta in un balletto tramite la piattaforma TikTok: lei, Martina Rosucci, Barbara Bonansea, Lisa Boattin, Aurora Galli e Arianna Caruso si divertono a ballare sulle note di Jerusalema di Master KG e Nomcebo Zikode.