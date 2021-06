L'attaccante dellee della, Cristiana, ha presenziato ieri negli studi di Sky Sport in qualità di opinionista nei programmi che hanno seguito il debutto dell'Italia contro la Turchia. Questo il suo commento all'indomani: "Grazie (ancora una volta) a Sky Sport per la bellissima opportunità. È stato un piacere ed un onore commentare la prima della nostra nazionale a questi europei. Ma è stato altrettanto emozionante rivedere finalmente quelle immagini che il calcio ci ha sempre regalato. Quante volte le abbiamo date per scontate e, quante volte, in questi maledetti mesi le abbiamo desiderate. Rivederle così forti ieri sera è stato molto speciale.Non vedo l’ora di viverle di persona,con i miei occhi, sulla mia pelle.Grazie a tutti e forza azzurri!".