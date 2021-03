Oggi alle 12.30 la Juventus Women si gioca tutta una stagione. All'Ale e Ricky di Vinovo, infatti, arriva il Milan secondo in campionato e distante solo 3 punti. La squadra di Ganz è la vera antagonista delle bianconere per lo scudetto e una vittoria potrebbe dare un vantaggio che poi potrebbe essere più o meno comodamente conservato nel corso della stagione. A caricare le compagne, attraverso il proprio profilo Instagram, è arrivato il messaggio della capocannoniera Cristiana Girelli: "Ci sono partite e Partite. JUVENTUS Milan, NOTHING MORE TO SAY".