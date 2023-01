Con la tripletta rifilata ieri alla, Cristianaè salita a 11 gol in questa Serie A, diventando, con Tabitha(12), una delle due sole giocatrici in doppia cifra di reti nel torneo. L'attaccante dellaha raggiunto questo traguardo personale per la quarta stagione di campionato sulle cinque disputate in bianconero (13 nel 2018/19, 16 nel 2019/2020, 22 nel 2020/2021, 11 nel 2022/2023).