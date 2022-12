La numero 10 dellaWomen Cristianaha parlato ai microfoni de La7 dopo la gara contro la. Le sue parole:"Prima dell'Inter era un momento difficile. A volte si dimostra di essere forti anche quando si può mostrare il lato debole. Ci siamo guardate negli occhi, abbiamo affrontato con consapevolezza le debolezze e ne siamo uscite. Ci davano tutte per finite, eravamo a sei punti di distacco ma oggi sapevamo che fosse cruciale ed è venuto fuori il carattere di questa squadra. Questa è la Juve, il campionato è ancora lunghissimo ma sono stati importanti questi punti"."Abbiamo affrontato un periodo non facile, Rosucci ha parlato di ansia, io parlo di debolezza. Succede, a volte però si dimostra di essere forti quando si riconosce di essere deboli, si affronta con maturità, intelligenza professionalità e cerchi di superarlo tutte insieme. Nel nostro sport si condividono momenti non belli, non facili ma se ne esce tutte insieme. Ora abbiamo tante partite, c'è la Champions. La debolezza è alle spalle"."La Champions è una cosa a parte. Sappiamo di dover essere ancorate all'Italia perchè per vivere bene la Champions devi fare bene qui. Sappiamo di avere un girone difficile ma abbiamo ancora due partite, siamo in lotta, siamo vive e lotteremo fino alla fine".