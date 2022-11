Spinta dalla tripletta alla prima giornata contro il(che latornerà ad affrontare questo pomeriggio), Cristianaha già eguagliato il numero di gol della scorsa stagione nonostante abbia collezionato nove presenze in meno. Solo una delle sue reti, però, è arrivata in casa, altro buon motivo per cui l'attaccante bianconera proverà sicuramente ad andare a segno nel match previsto dalle 14.30 a Vinovo.