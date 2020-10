Patrizia Panico è stata senz'altro una delle giocatrici più importanti nella storia del calcio femminile italiano. Primatista di presenze e gol nella Nazionale azzurra, la Panico è andata in gol nelle prime 5 giornate di campionato per due anni di fila, nel 2013-2014 (nella Torres) e nel 2014-2015 (nel Verona). Oggi Cristiana Girelli potrebbe eguagliare questo dato fatto registrare dalla Panico nello scorso decennio: dopo aver trovato la rete nelle prime 5 giornate dello scorso campionato, la Girelli ha segnato nelle prime prime 4 giornate di quello in corso. Dalle 17 c'è da timbrare il cartellino contro la Fiorentina...