Non solo gli uomini, non solo i ragazzi, non solo i bambini. Il settore giovanile della Juventus è fiorente anche per quanto riguarda il calcio femminile. Come per le categorie maschili, infatti, c'è un vivaio bianconero per ogni giovanissima età anche per quanto riguarda le Women. Come ogni weekend, su Twitter, possiamo trovare il resoconto juventino dei risultati delle "under" femminili.

In questo caso, vi elenchiamo i risultati delle formazioni Juve Women under 9, 10, 11 e 12: non ci sono solo vittorie, e ci sono due partite contro squadra del Milan