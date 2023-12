DaUna giornata speciale quella di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, per Martina Lenzini. La sua maglia, infatti, entra a far parte dello Juventus Museum.'Lenzi' ha consegnato, alla presenza di Stefano Braghin, Women's Football Director, e Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum, la maglietta con cui ha toccato quota 100 presenze con le Juventus Women, traguardo raggiunto nella gara di Biella contro il Pomigliano, vinta 4-0 dalle bianconere (reti di Gunnarsdottir, Beerensteyn con una doppietta e Bonansea).La strada che porta alle 100 ha radici lontane: la prima presenze con la Juve, infatti, è datata 27 agosto 2017, prima gara storica delle Juventus Women. Da lì, in mezzo, il prestito al Sasssuolo e poi il rientro da protagonsita: delle 100 presenze, infatti, 80 sono da titolare, a sottolineare la sua centralità nella squadra.LA SODDISFAZIONE DI LENZINI E BRAGHIN«Come ho detto dopo la partita contro il Pomigliano, la Martina piccola, la Martina tifosa, non si sarebbe mai immaginata che un giorno potesse succedere una cosa del genere - l'emozione di Martina Lenzini -. Ammiravo alla TV idoli come Del Piero, Trezeguet, Nedved, Buffon, Marchisio e tantissimi altri e una volta, quando ero venuta al museo, avevo visto le loro magliette esposte. Pensare oggi che un bambino o una bambina entraranno in questo museo e leggeranno il mio nome fa emozionare. È un traguardo che non mi sarei aspettata quando sono arrivata qui, volevo fare bene, ma raggiungere cento presenze e vedere la mia maglia qui va oltre tutto. Ora pensiamo ai prossimi obiettivi. Voglio che questa stagione torni a essere la stagione della Juve: vogliamo vincere tutte le coppe in palio».«Siamo molto contenti - il commento di Stefano Braghin, Women's Football Director -. Martina è con noi dal primo giorno, una delle prime calciatrici che hanno firmato nel 2017, quindi arrivare a un traguardo così è molto gratificante e, soprattutto, è un segno di continuità del progetto. Lei ha fatto anche un percorso di prestito, è la prima ragazza che, completato questo percorso, torna per diventare protagonista e questo è un ulteriore soddisfazione perché significa che il percorso che disegnamo per le ragazze è un percorso che porta buoni frutti».