La Juventus Women ha conquistato il secondo scudetto e la prima Coppa Italia nella trionfale scorsa stagione. Le logiche di mercato, però, portano spesso ad addii eccellenti anche dopo le migliori annate. Motivo per cui, secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, si profilano tre partenze da Torino in estate. Petronella Ekroth, Ashley Nick e Lianne Sanderson, rispettivamente protagoniste nella difesa, a centrocampo e nell'attacco di Rita Guarino, non rinnoveranno il contratto annuale che le lega al club bianconero, andando quindi in scadenza a partire dal prossimo 1 luglio.