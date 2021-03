Domenica l'Ale e Ricky di Vinovo ospiterà la super sfida di campionato tra Juve Women e Milan, le due squadre antagoniste che da inizio campionato lottano per lo scudetto. Le due compagini, in questo momeno, si trovano distanziate di soli tre punti, guadagnati proprio nello scontro diretto dell'andata. In merito alla partita è intervenuto a Milan Tv l'allenatore delle rossonere, Maurizio Ganz: "Dbbiamo pensare ad una partita alla volta. Alla prossima affronteremo la Juventus, vogliamo prepararci bene e vogliamo tornare dalla battaglia di Torino con un risultato importante".