Grazie per il sostegno che ci avete dato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo cercato di regalarvi e regalarci un'impresa fino alla fine. Non è andata come volevamo ma dobbiamo avere la consapevolezza che siamo una squadra che può lottare con tutti. Al lavoro per migliorarci⚪⚫ pic.twitter.com/lLSqlpjqkl — Sara Gama (@SaraGama_ITA) October 14, 2021

Dopo Girelli è toccato atornare sul big match di ieri sera trae Chelsea, perso dalle bianconere 2-1 e valido per la seconda giornata del girone A di. Ancora una volta il filo conduttore oscilla tra l'amarezza per il risultato e la consapevolezza acquisita dalla squadra: "Grazie per il sostegno che ci avete dato dal primo all'ultimo minuto. - ha scritto Gama su Twitter - Abbiamo cercato di regalarvi e regalarci un'impresa fino alla fine. Non è andata come volevamo ma dobbiamo avere la consapevolezza che siamo una squadra che può lottare con tutti. Al lavoro per migliorarci".