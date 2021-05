Sara Gama, oltre a un ennesimo grande scudetto con la Juventus Women, ha vinto il premio Fair Play Lady 2021. Questo il suo commento: "Sono molto felice, ringrazio giornalisti e tifosi che mi hanno votata. Un riconoscimento che mi fa molto piacere ricevere che si va ad aggiungere ai successi di questa stagione grazie al supporto della squadra. Il calcio femminile sta progredendo molto in questi anni e sono contento di aver ricevuto il supporto del mio club. A livello di calcio femminile sarà importante l’approdo al professionismo. Abbiamo vinto il quarto scudetto consecutivo. Il prossimo anno bisogna puntare a ripetersi in Italia ma dobbiamo fare di più in Europa. Il prossimo anno è speciale perché c’è la finale di Champions League a Torino e poi l’Europeo con la Nazionale".