Sara Gama non è solo il capitano della Juventus Women e della Nazionale italiana di calcio femminile, ma anche il vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, una posizione che le consentirà di mettere in pratica i suoi sogni e progetti per tutto il movimento. Alcuni li ha esposti a Sky Sport: "Il nostro obiettivo era andare al Mondiale. Ci siamo tolte tante soddisfazioni. Il percorso è iniziato nel 2015, con tanti cambiamenti come l’apertura del settore giovanile alle bambine. Dal campo seguo le cose da un po’ di anni, quello che c’è da fare. Vogliamo portare avanti iniziative come il professionismo per il calcio femminile".