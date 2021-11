Tre punti fondamentali per proseguire il nostro percorso. Avanti così #LiveAhead pic.twitter.com/F5oDFQg5Fy — Sara Gama (@SaraGama_ITA) November 13, 2021

Altri tre punti, un altro mattone nel percorso - ancora lungo, lunghissimo - che porta alla vittoria del campionato di Serie A femminile. La Juventus Women, questo pomeriggio, ha battuto la Lazio 5 a 0, dominando in lungo e in largo e conquistando 3 punti meritati. Questo il messaggio, pubblicato su twitter, dal capitano delle bianconere Sara Gama: "Tre punti fondamentali per proseguire il nostro percorso. Avanti così".