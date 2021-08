Il capitano della Juventus Womenha parlato a La7 per commentare il passaggio al professionismo:- "Questo è un passaggio che arriva grazie a quello che abbiamo fatto in questi anni dentro e fuori dal campo. Il cambiamento avverrà ufficialmente dalla stagione 2022/23: è un traguardo storico, doveroso per dare maggior tutela a chi lavora. Il calcio diventerà il primo sport femminile in Italia a diventare professionistico".- "La Barbie che mi hanno dedicato mi ha fatto sorridere, perché da piccola preferivo giocare a calcio anziché giocare con le bambole. Ma la cosa bella è che questa barbie è diventata un messaggio, il fatto di dire alle ragazzine che possono diventare quello che vogliono. E' stato come un cerchio che si chiude".