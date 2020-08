All'indomani della vittoria per 4-0 in amichevole contro le svizzere della Servette, la capitana della Juventus Women Sara Gama ha espresso su Twitter tutta la sua soddisfazione per la prestazione fornita ieri, che ha dato seguito al precedente successo tennistico sulla Florentia San Gimignano. Il messaggio della Gama è chiaro: il match è servito a mettere minuti preziosi nelle gambe delle ragazze di coach Rita Guarino, che sono in netta crescita e devono continuare così in vista dell'inizio del campionato il 22 agosto. La leader della Juve e della Nazionale traccia la via.