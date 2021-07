Sara, capitana della, ha dedicato un lungo messaggio a chi, dal prossimo anno, non farà più parte del gruppo bianconero: "Sta per iniziare una nuova stagione e c’è ancora qualche giorno per ricaricare le pile. Prima di lanciarsi in questo nuovo capitolo mi preme salutare e mandare una stretta forte a chi ha condiviso con noi tutti questi magnifici 4 anni e ha chiuso con quest’annata coronata da record. Un saluto ricco d’affetto ad Ottavia Maffei che ci ha rimesso in piedi mille volte, supporto prezioso per il nostro fisico e la nostra mente.Un abbraccio ancora più grande ad Aurora Galli e Laura Giuliani. Quanto condiviso non è imprigionabile in poche righe, sono felice di averlo vissuto con voi. Il mio saluto va anche a tutte le persone che sono in partenza quest’anno e che sono partite negli anni precedenti. Tutte hanno contribuito a questa fantastica avventura e le ringrazio per quanto hanno lasciato di loro qui con noi".