Ladovrà fare a meno della capitananella partita contro laper motivi fisici. La leader della squadra bianconera non è al massimo della forma, e il tecnico Montemurro ha preso la decisione oculata di non rischiarla.Gama, alla Juve dal 2017, resta una figura chiave della difesa juventina: la sua assenza rappresenta una sfida per la squadra in un importante confronto contro la Roma . Alla Juve ha collezionato finora 136 partite e 6 gol.