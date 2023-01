Il capitano dellaWomen Sara, oggi durante la conferenza stampa di presentazione ( QUI l'integrale) del suo documentario, ha voluto ricordare Gianlucascomparso negli scorsi giorni. Le sue parole:"Torno indietro, sono contenta di essere qui oggi, mi dispiace molto per la perdita di Vialli. In questo momento di grande dolore posso essere solo onorata di dare un tributo in questo contesto. Credo sia stato un grande esempio, non ho potuto conoscerlo bene ma mi ha trasmesso grandi cose da lontano, non capita sempre, sono contenta di dedicargli qualcosa".