Lo 0-0 della Juve Women sul campo della Florentia è una una battuta d'arresto che può capitare soprattutto se come la squadra bianconera hai collezionato 12 vittorie in 14 partite di campionato e sei ancora imbattutto. Sara Gama, però, non ammette cali di tensione in casa bianconera e suscrive: "". Prossimo impegno sabato in casa dell'Empoli per i quarti di Coppa Italia.