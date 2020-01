Mauro Milanese, ex difensore di Serie A e amministratore unico della Triestina Calcio parla a Sky Sport a fine primo tempo di Tavagnacco-Juve Women che si gioca proprio al Nereo Rocco di Firenze. Prima del calcio d'inizio il capitano della Juve Women Sara Gama ha ricevuto la maglia della Triestina, un dono speciale per lei che è nata proprio in città: "Il calcio femminile è un pò sacrificato rispetto a quello maschile - dice Milanese - e per questo ci fa piacere dare una cornice importante. Noi della Triestina abbiamo 4 squadre femminili per supportare il movimento, quando abbiamo saputo di questa possibilità ci siamo messi subito a disposizione, il Tavagnacco rappresenta il Friuli e la Juve è la squadra più forte. E' motivo di orgoglio e siamo felici di dare visibilità ad un movimento in espansione"."Emozionata? Sì, lei èer fortuna indossa anche maglie più importanti, nazionale e Juve. E' un'icona, porta avanti il nome di Trieste, è più di una calciatrice, attraverso lei si sviluppano anche altri movimenti, il minimo era consegnarle la maglia della Triestina".