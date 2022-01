La capitana della Juventus Women Sara Gama ha parlato ai microfoni di JTV dopo la firma del rinnovo di contratto fino al 2024. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "È molto importante, quello che conta di più è la continuità e qui mi trovo benissimo, si lavora al massimo e si riesce ad esprimere tutto il potenziale mettendo sempre un pezzo in più. Ogni anno mi stupisco perchè c'è sempre qualcosa in più che ci porta a fare un passo ulteriore. Non è scontato [...]. Il futuro è già qui, dobbiamo lavorare ogni giorno. Adesso abbiamo un calendario più normale e dobbiamo andare avanti. Poi c'è la Champions e vogliamo prepararci bene già da adesso, il campionato è il nostro primo obiettivo, poi c'è la Coppa Italia. Vogliamo tutto, ma sappiamo che passa tutto dal lavoro, quella è la base".