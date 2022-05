Sara Gama ha parlato dopo la conquista da parte della Juventus Women del quinto scudetto consecutivo.



DIFFERENZE - "Questo scudetto è diverso perchè non era affatto scontato, abbiamo avuto molti impegni in più e abbiamo dovuto dare qualcosa in più, è diverso in questo senso ma la base e gli ingredienti sono sempre buoni, anzi ottimi. Facciamo cose straordinarie, serve dirlo: ho scoperto stamattina che è il record d'Italia, non lo sapevo neanche io, è qualcosa di straordinario. Stiamo riscrivendo la storia del calcio femminile italiano".



NUOVO ALLENATORE - "C'era semplicemente voglia di lavorare, di imparare cose nuove. L'abbiamo fatto, abbiamo messo qualche ingrediente differente che è servito in questo lungo anno che deve ancora finire. Penso si sia visto, ma la base non cambia mai, il core di questa squadra è qualcosa di importante e lo manteniamo".



REINVENTARSI - "Sempre difficile, devi essere mentalmente elastico e saperti adattare, ma credo che tutte noi l'abbiamo dimostrato. Quando in testa hai un obiettivo metti da parte te stessa e guardi l'obiettivo, questa è la prima cosa fondamentale: in una squadra non puoi guardare al tuo, ma all'obiettivo. E allora i passi sono quelli giusti".



PROFESSIONISMO -"Vuol dire qualcosa di eccezionale, è il trofeo numero uno di quest'anno, qualcosa di importante: è il lascito della mia generazione a quelle che verranno, anche noi usufruiremo del professionismo ma per un tempo ridotto, stiamo lasciando le cose meglio di come le abbiamo trovate e vuol dire tantissimo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo fatto per ottenerlo".



COPPA ITALIA - "Adesso abbiamo due trofei in bacheca per quest'anno, sarebbe una cosa straordinaria portare a casa anche quello. Sarebbe una cosa che non abbiamo fatto in cinque anni, quindi ci approcciamo con umiltà a questa partita per affrontare le detentrici attuali del titolo. Vogliamo portarlo a casa nostra, sarebbe un ulteriore record da mettere in bacheca".