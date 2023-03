Le parole di Saraa LA7 dopo la conquista da parte delladella finale di- "Avevo un acciacchino, ho capito che era il caso di fermarmi ma oggi c'è la soddisfazione, abbiamo messo l'anima giusta che è ciò di più importante".- "Ci siamo parlati, nel calcio c'è sempre quel fattore X che deriva dall'approccio mentale: è molto bello, ci siamo parlati, abbiamo capito dove migliorare e oggi abbiamo visto l'approccio giusto. Forse all'andata non abbiamo messo tutte le qualità in campo, oggi sì ma si può ancora migliorare".- "Ci chiediamo cosa vogliamo essere noi. Abbiamo rispetto, è una squadra che sta facendo bene come altre, l'Inter, il Milan, la Fiorentina. Ma dobbiamo parlare di noi, non stiamo a pensare al resto".