Di nuovo insieme pronte per una intensa stagione con un percorso tracciato che va seguito, consolidato e anche ampliato per non porsi limiti alla crescita. Sempre attraverso il lavoro di tutti i giorni e con sorrisi condivisi #FinoAllaFine #Juventus #Juve #JuventusWomen pic.twitter.com/DIFVWgsdPt — Sara Gama (@SaraGama_ITA) July 31, 2019

, ha condiviso tramite Twitter un messaggio per tutti i tifosi della squadra femminile bianconera, dal ritiro della squadra in Valle D'Aosta: "Di nuovo insieme pronte per una intensa stagione con un percorso tracciato che va seguito, consolidato e anche ampliato per non porsi limiti alla crescita. Sempre attraverso il lavoro di tutti i giorni e con sorrisi condivisi".