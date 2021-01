Il capitano della Juventus Women Sara Gama ha commentato la vittoria della Supercoppa contro la Fiorentina. Ecco le parole apparse sul sito ufficiale del club: “Abbiamo affrontato due ottimi avversari e portato a casa la Coppa, migliorando la nostra prestazione. Dimostriamo anche oggi di vincere con merito, ma non ci accontentiamo perché vogliamo continuare a fare bene in Italia e all’estero. Dedichiamo la vittoria a tutti noi, ci auguriamo di uscire da un momento difficile: è bello vincere un trofeo per la prima volta dopo un campionato non concluso”.