Sara Gama, calciatrice della Juve Women, si racconta a EPCC, programma condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno.



SUL CALCIO FEMMINILE - “I Mondiali hanno avuto un impatto importante. Siamo state vere e ha fatto la differenza. E’ cambiato il movimento, ma ora ci sono da fare investimenti, bisogna preparare il terreno e le strutture. Noi saremo i simboli”.



RAPPORTO CON LA GIRELLI - “Amiche? Lo pensa lei (ride, ndr). Nel post carriera le faccio da manager e lei fa la comica”.



SUGLI ALLENAMENTI - “Noi eravamo pronte per giocare, come il Milan: abbiamo ripreso gli allenamenti da subito. Ci alleniamo a turni, ancora non siamo arrivati alla fase totale. Poi non viviamo il centro sportivo, non mangiamo lì, facciamo la doccia a casa”.



SUL MONDIALE - “Un ricordo bellissimo, il nostro sogno. Dopo 20 anni siamo tornate al Mondiale, è stato veramente forte anche per come è andato. Non era per cuori deboli. Con la Giamaica hanno scambiato la mia faccia per il pallone”.



FUTURO POST CALCIO - “Mi piacerebbe rimanere nel calcio come dirigente. Sono in Consiglio Federale, mi occupo già della politica. C’è tanto da fare, mancano figure dirigenziali precise. Più donne nel sistema farebbero bene”.