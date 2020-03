Il capitano della Juventus Women Sara Gama ha parlato ad Avvenire: "Juve? Sono a casa mia qui, mi sento protagonista e la nostra organizzazione migliora sempre di più. Quando ero al Psg, in Italia non c’era nulla di positivo nel calcio femminile. Grazie a quell’esperienza sono diventata la prima calciatrice italiana a disputare una finale di Champions League. Come consigliere Figc e membro dell’AIC sto portando avanti una battaglia politica per il riconoscimento del professionismo del calcio femminile. So che non è facile, la politica ha tempi lunghi. Per le società aumenterebbero i costi, è vero, ma so che le risorse necessarie ci sono e il professionismo per noi donne non può restare un tabù“.