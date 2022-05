Sara Gama ha parlato ai canali ufficiali della Juve dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del capitano delle Women: "Una gioia pura: si arriva stanchi alla fine di una stagione così lunga; la Roma è stata pericolosa, ma l’ha sbloccata su rigore per poi giocare sulle ripartenze. Con il nostro pareggio siamo poi state brave a chiuderla; la fame che abbiamo è lo spirito dei nostri colori, cerchiamo di incarnarlo al meglio, quando andiamo in campo vogliamo prenderci tutto; non ci rilassiamo mai, questo è il risultato...".