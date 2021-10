Parla il capitano, Sara, alla vigilia della partita didi domani, contro il. Queste le sue parole:"Viviamo la vigilia di una partita importante, concentrate sui dettagli, quello su cui abbiamo lavorato. Abbiamo molto entusiasmo, siamo a casa nostra e ospitiamo una squadra importante, come lo siamo noi, pronte a dare un bello spettacolo"CALCIO FEMMINILE - "Cambiato tantissimo, una crescita esponenziale, dal 2015 in poi è stato messo più di un tassello, non è cambiato l'impegno di questo club, vogliamo alzare l'asticella. Abbiamo fatto tanta gavetta e ora vogliamo giocarcela, l'obiettivo è andare il più avanti possibile. In 3 anni vogliamo entrare nel G( del calcio femminile, il gap si è ridotto, oggi possiamo giocarcela"FASE A GIRONI - "Abbiamo conquistato questo girone. Girone bello e vogliamo giocarcelo fino in fondo"CONSIGLI DA GALLI - "La sentiamo, ma non parliamo di calcio. Abbiamo studiato tanto, abbiamo lavorato col mister, le conosciamo, abbiamo studiato, sappiamo che calcio propongono. Hanno grandi individualità, una partita di alto livello. Partiamo dal nostro gioco, un gioco propositivo"ROTAZIONI - "Incidono positivamente, una delle cose migliori che sta facendo il mister. Tutte le giocatrici sono importanti e facciamo risultati importanti. Una rosa ampia è quello che serve"CHELSEA - "Quando si incontrano queste squadre ci sono tantissime grandi individualità. Noi giochiamo un gioco di squadra e noi puntiamo alla forza e alla compattezza del gruppo, sta a noi arginarle"STATO DI FORMA - "Sto bene, il bello di una rosa ampia è che dà i tempi di recupero"LENZINI - "Cresciuta tantissimo, mi ha colpito, ma non stupito, perché è con noi da tanto tempo, era a Brescia con noi, abitava con me, da piccola aveva grandi potenzialità. Quasi una falsa giovane, ha vinto il primo scudetto con noi, nel Sassuolo è cresciuta in consapevolezza"STADIUM - "Ci sono emozioni in più, ma sono anni che ci prepariamo, abbiamo già assaggiato questo contesto e questo aiuta. Anche l'abitudine va allenata"