Sara Gama, in conferenza stampa, ha parlato della sfida con la nazionale contro l'Islanda. "È importante partire con l'approccio giusto, poi bisogna affrontare i vari step. Ci sono infatti varie fasi che si possono gestire se si ha la consapevolezza dei momenti e dei tempi di gioco. Questo è un aspetto molto importante sul quale dobbiamo migliorare e domani sarà un test importante in cui possiamo provare questo, oltre alle cose fatte in questa settimana di lavoro. Sarà fondamentale gestire la gara in serenità per vedere se siamo sulla strada giusta".