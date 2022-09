Saraha parlato ai microfoni di JTV dopo la qualificazione dellaai gironi di. Ecco il suo commento: "Sono contenta della vittoria, perché è importante per noi consolidarci come squadra nella fase a gironi della Champions. È stato bello rientrare anche perché è stata dura rimanere fuori. Arrivavamo da un momento in campionato un po’ così e anche all’andata ilè stato bravo e organizzato. Noi però siamo state brave, unite e cariche per raggiungere l’obiettivo. Che Juve è quella di questa stagione? Abbiamo tanti impegni e questo chiede a tutti il massimo sforzo. Lo stiamo imparando, abbiamo fatto bene, ma possiamo fare ancora meglio".