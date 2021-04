Sara Gama, capitana della Juve Women e della Nazionale italiana, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al canale Twitch della Juventus:



LA VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO - "Abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo avuto pazienza e abbiamo vinto con un ottimo 3-0. Sembra una frase fatta, ma la differenza l'ha fatta la forza del gruppo: non solo le undici che vanno in campo, qua siamo tutte titolari!"



LA PRESSIONE - "La sentiamo anche noi, ma la miglior maniera di gestirla è preparare le partite, concentrandoci su quello che dobbiamo fare in campo. Abbiamo in testa il nostro obiettivo e ci concentriamo su quello."



SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA - "Nulla sarà scontato, con la Roma abbiamo avuto partite molto diverse tra loro: vittoria ampia per noi in campionato, Supercoppa combattuta, e poi la sconfitta 2-1 nella semi di andata in una settimana particolare. Venivamo dallo scontro diretto vinto col Milan e abbiamo avuto un calo. Siamo consapevoli che loro stanno facendo molto bene, ma domenica giochiamo in casa e vogliamo portare a casa la vittoria".



IL PROFESSIONISMO - "Ci aiuterebbe molto, anche perché nelle nazioni top le atlete sono tutte professioniste e qua da noi ciò aiuterebbe anche la nostra realtà. Non è soltanto una questione di tutela, ma anche un modo per far crescere il movimento calcistico femminile e portare nuovi investitori. Ci sono tantissime società interessate ad acquistare i diritti del campionato femminile".