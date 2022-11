Il capitano della Juventus Women Sara Gama ha parlato ai canali ufficiali bianconeri rivelando cosa rappresenta il calcio per lei. Queste le sue parole:"Il calcio per me significa vita pecche mi ha dato tantissime gioie, qualche dolore e poi penso sia una palestra di vita. Insegna a stare con gli altri, a rispettare le regole e ti forma come persona".