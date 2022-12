Anche Sara, capitana della, ha voluto esprimersi sul "terremoto" che ha scosso il club negli ultimi giorni. Ecco il messaggio condiviso sui suoi profili social: "Gli avvenimenti di questi giorni non ci lasciano indifferenti. Vorrei ringraziare Andreae tutti i componenti di una dirigenza che ha puntato in maniera decisa sul calcio femminile. La creazione della Juventus Women e gli investimenti fatti in questi anni hanno indiscutibilmente spinto la crescita di tutto il nostro movimento, portandoci a un livello di competitività, sul piano nazionale e internazionale, mai raggiunto prima. Tutti noi giocatori e giocatrici dobbiamo concentrarci soltanto sul campo e lavorare come sempre per i nostri obiettivi, sicuri che in primis il nostro nuovo presidente Gianluca, assieme alle figure che resteranno e che arriveranno, saranno in grado di affrontare e guidare le prossime sfide della Juventus, creando le migliori condizioni per essere sempre competitivi".