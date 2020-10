Ieri sera è andata in scena una partita storica per il calcio femminile, per la prima volta ospitata nella maestosa cornice di San Siro. Juventus Women contro Milan, sfida decisa dal rigore di Girelli siglato al 12’. Così, la squadra di coach Guarino vola in prima classifica, con quattro vittorie su quattro e a più due sul Sassuolo. Emozione e grande festa, celebrata dal capitano Sara Gama attraverso un post su Instagram: “Grande vittoria, solidità e carattere! Avanti così!”