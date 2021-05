Dall'Allianz Stadium arrivano le dichiarazioni delle bandiere della Juventus Women, Sara Gama e Cristiana Girelli, alla Partita del Cuore:

GAMA - La capitana della Juventus Women e della Nazionale azzurra Sara Gama: "Questa è una serata importante per la ricerca contro il cancro, e siamo volute intervenire in una giornata di festa. Mister Mihajlovic ci ha detto che dovevamo fare 3 gol, non solo 2. Ma abbiamo portato a casa il risultato, dai."



GIRELLI - Si aggiunge a Gama bomber Cristiana Girelli: "Sono certa che i colleghi maschi si riporteranno in vantaggio dopo il pareggio agguantato dalla Nazionale Cantanti. Siamo molto felici di essere qui, aiutiamo tutti la Fondazione Piemontese, è molto importante e buon compleanno alla fondazione per i suoi 35 anni. Importantissimo chiamare il 45527 e sostenere la ricerca!"