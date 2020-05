1









Sara Gama, capitano della Juve Women, ha parlato dei diritti e delle tutele per il calcio femminile. Il Corriere di Torino riporta queste sue dichiarazioni: "Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto un protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere. Attendiamo poi anche le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali siamo. Le calciatrici oggi sono consapevoli di essere professioniste a tutti gli effetti e quindi si aspettano un riconoscimento ufficiale del loro status. Siamo a un bivio, ma nei momenti di crisi ci sono anche grandi possibilità, si può riformare".