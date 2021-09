Un gol e un infortunio. Luci e ombre ieri per il campitano della Nazionale e della, Sara. A svelare le sue condizioni, il giorno dopo, è proprio la calciatrice che, intervenuta sul proprio profilo Instagram ha spiegato: "Partita rocambolesca per motivi extracalcistici. Brave noi a portarla a casa da grande squadra e a continuare in maniera vincente il nostro percorso. Dopo il trauma subito gli esami sono buoni grazie a tutti per il supporto!".Questo il comunicato ufficiale della Juventus: "Sara Gama ha riportato ieri, durante la partita Croazia-Italia, una distorsione del ginocchio e della caviglia della gamba sinistra. Gli esami strumentali eseguiti oggi presso il J|Medical hanno escluso lesioni e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività."