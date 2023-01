Il capitano dellaWomen Saraha parlato dopo la presentazione del suo documentario "Numero 3, Sara Gama". Le sue parole:Concretamente vediamo delle piccolo modifiche nelle cose formali, facevamo vita da professioniste già da prima. Ci sono delle cose in più, dei documenti che ti permettono di fare le cose più serenamente. Ma è un punto di partenza, c’è ancora tanto da fare e bisogna aiutare i club a sviluppare il calcio femminile"."Ora è presto. Siamo a gennaio, il Mondiale è lì. È stato importante qualificarsi per due volte di fila, non era mai successo. Dobbiamo pensare solo al lavoro e approcciare un girone complicato con umiltà. Andiamo lì sapendo che l’Italia deve crescere ma non deve avere paura".- "Nella vita mi arrivano delle proposte. Quando è arrivata questa si è rivelata subito di qualità. Avendone visto uno spezzone posso dire che non ho sbagliato. Il team Rai ha lavorato benissimo e ha messo insieme tutto il percorso della mia vita e del calcio femminile con le interviste delle persone più care e attive in questo percorso. Le opportunità vanno volte""La domanda è come diventare se stessi. È sempre importante essere se stessi, seguire la propria vocina e il proprio io più profondo. Ognuno deve seguire la propria passione e i talenti che ognuno di noi ha. Il difficile sta nel trovarli e avere il coraggio di perseguirli anche quando gli altri non sono convinti o addirittura provano a farti desistere perché non vedono e sentono le tue stesse cose"."È una grande orgoglio, come hanno detto Rosucci e Girelli siamo compagne da tanto tempo. È un’altra cosa che aggiungiamo. Io sono onorata di questo tributo ma è un tributo che va tutto al calcio femminile"."È stata una generazione che ha fatto qualcosa di particolare e che ha portato il calcio femminile nell’epoca moderna di fatto eguagliandolo a quello maschile per quanto concerne i diritti. Arriveranno poi altre generazioni che avranno altri obiettivi e altri valori, quando si allineeranno di nuovo gli astri ci toglieremo grandi soddisfazioni e, siccome è sport, si punterà a fare il massimo e quindi a vincere".