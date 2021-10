Saraha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita dell'contro la Croazia, valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2023: "Siamo tutte pronte per la gara di domani, lì abbiamo vinto 5-0, un risultato non scontato. E’ proprio il risultato la cosa a cui puntiamo domani. Siamo vogliose di fare bene, non mancherà la voglia di fare la partita e portare a casa il risultato. La gara di andata? La vedo con spirito positivo, abbiamo fatto cinque gol, contro una squadra ostica e fallosa. Loro la mettono sulla fisicità. Sappiamo cosa ci aspetta, giochiamo in casa, vedremo di affrontare le difficoltà che ci attendono nel miglior modo possibile".