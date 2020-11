Come riporta la Gazzetta dello Sport lunedì pomeriggio si terranno le consultazioni per eleggere il presidente dell'Aic: il grandissimo favorito è Umberto Calcagno, che sarà sfidato da Beppe Dossena. Qualora dovesse vincere, Calcagno è già pronto a designare come suoi vice Sara Gama e Davide Biondini. Un ulteriore traguardo per la Juventus Women, e un riconoscimento dell'importanza del calcio femminile, che fa il paio con l'iter per rendere professioniste le calciatrici italiane.