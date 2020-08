Il capitano della Juventus Women Sara Gama è intervenuta nel corso del Meeting di Rimini 2020, soffermandosi sulla crescita del calcio femminile: "Siamo fiorite in questo periodo e ci siamo prese volentieri alcune responsabilità in più. Quando si ha la possibilità di fare qualcosa ad alto livello ed essere viste da tante persone, non ci si può tirare indietro dal passare certi messaggi. Lo sport è un mezzo potentissimo perché insegna tante cose ed è una palestra di vita. Se abbiamo fatto un cammino che ci ha portato fino a qui è importante anche restituire perché ci sono tante bambine e bambini che ci guardano. Lo sviluppo del calcio femminile è importante per tutto il tessuto sociale, è un settore a cui tutti devono dare un contributo e ancor di più dalla componente maschile, da sempre più avanti".