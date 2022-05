Le parole di Sara Gama, dal sito ufficiale della FIGC, in vista della Finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma:



"La rivalità tra le due squadre esiste, ma naturalmente quando indossiamo la maglia dell’Italia siamo un unico grande gruppo con un obiettivo in testa: dare il massimo per portare in alto il nome del nostro Paese. Abbiamo fatto un lungo percorso per arrivare fin qui è stata una grande stagione e ora abbiamo l’opportunità di conquistare un nuovo trofeo. Loro hanno calciatrici importanti che abbinano qualità e dinamismo, dovremo stare attente ma la prima cosa da fare sarà concentrarsi su noi stesse, allenarsi bene in questi giorni che mancano per arrivare a Ferrara ed essere pronte a dare tutto contro le campionesse in carica. Dovremo curare ogni dettaglio",