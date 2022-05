Premiata con l'ingresso nella Hall of Fame, Sara Gama è intervenuta a Firenze per parlare del professionismo nel calcio femminile:



"Siamo molto contente per la conquista del professionismo coi successi avuti in campo e coi valori trasmessi. Siamo così come la gente ci vede e fatto tanti sacrifici, penso che sia un lascito importante per le prossime generazioni".