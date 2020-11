Sara Gama, capitana della Juventus Women e dell'Italia, ha rilasciato un'intervista al Messaggero in cui ha tratteggiato la situazione attuale del calcio femminile nel nostro Paese. Ecco alcune sue dichiarazioni: "abbiamo fatto più in cinque anni che in vent’anni di buio totale. Sono stati fatti degli investimenti e tanti club hanno creduto in noi, hanno messo dei soldi e così siamo arrivate preparate ai Mondiali del 2019. Ma le cose non piovono dal cielo e quanto successo è stato in parte un exploit e in parte una vittoria. [...] Adesso bisogna investire perché i risultati non arrivano da soli, semmai dobbiamo continuare a recuperare terreno, perché l’Italia deve competere per vincere. La mentalità deve essere competere per eccellere non per galleggiare".