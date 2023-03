Anche la capitana dellaSaraha commentato ai microfoni di JTV la vittoria contro l'che è valsa la finale di. Ecco le sue parole: "Siamo molto soddisfatte della partita, in particolare dell'anima che abbiamo messo: la nostra, quella giusta, che ci permette di fare prestazioni così. Prima di questa sfida abbiamo riconosciuto le cose da migliorare, credendo in noi stesse e mostrando le nostre qualità, che forse all'andata non si erano viste del tutto. E possiamo ancora migliorare. La? Sta facendo molto bene, un grande campionato, ma il tema siamo noi. Noi pensiamo a come approcciamo noi le cose e al calcio che vogliamo fare".